الصحف العربية تتابع الإدارة المصرية لأزمة كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "الصباح الجديد" العراقية، إن المنفذ الحدودى مع السعودية "عرعر" افتتح رسمياً أمام حركة التجارة، وسيفتتح أيضاً أمام المسافرين، بعد الانتهاء من الضوابط الدولية لمواجهة جائحة كورونا.

بوابة دول الخليج ومصر

ونقلت عن مدير عام منفذ عرعر الحدودى العراقى، حبيب كاظم العلى، أن المنفذ سيسهم فى إنعاش الأسواق المحلية، متوقعاً أن تبلغ إيراداته مليار دولار خلال العام المقبل، باعتباره بوابة دول الخليج ومصر فى تصدير المنتجات والبضائع إلى العراق.

أضاف: "يُعد المنفذ الخط الدولى البرى الذى يمر عبر العراق لتفويج الحجاج"، مشيراً إلى أن "الدوائر المعنية استكملت جميع الإجراءات لكى يعمل المنفذ بنسبة 100% وبكامل طاقته على مدار 24 ساعة".

ولفت العلى إلى أهمية المنفذ لكونه سيصبح بوابة دول الخليج ومصر فى تصدير المنتجات والبضائع إلى العراق.

وأعرب عن أمله بأن يسهم المعبر فى توفير فرص عمل كبيرة لسكان محافظتى الأنبار وكربلاء خصوصاً، وللعراقيين عموماً، متوقعاً فى الوقت ذاته أن يشهد حجم الإيرادات "ارتفاعاً تصاعدياً" فى الأيام المقبلة.

ويرى العلى أن افتتاح المنفذ سينعكس إيجاباً على حركة السوق العراقية من خلال توفير المواد الغذائية، والإنشائية والطبية والمعدات وتجارة السيارات.

وبشأن تواجد المنتج السعودى فى الأسواق العراقية قال: "أتوقع دخول المنتج السعودى إلى الأسواق بشكل منافس وقوى نظراً لجودته"، مستبعدا أى مخاوف قد تنتج خلال سير شاحنات البضائع عبر المنفذ، بقوله: "الطريق البرى مؤمّن بشكل تام أمام حركة شاحنات البضائع، ولا توجد أى مشاكل أو معوقات".

إجراءات مشددة

وألقت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية الضوء على تشديدات الحكومة فى مصر من الإجراءات الصحية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وأكد تقرير حكومى أن إجمالى مخزون مصر من أدوية الفيروس يكفى لمدة من 6 وحتى 9 أشهر.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن "أسلوب إدارة مصر لأزمة كورونا المستجد تم بشكل علمى ومتزن، وذلك من خلال الاهتمام باتباع الإجراءات الاحترازية، وتجهيز مستشفيات العزل، واستنفار جميع أجهزة الدولة المعنية". وأشار السيسى خلال زيارته للكلية الحربية ولقائه طلابها الجدد أمس، إلى "وصول أول شحنة من لقاحات الفيروس من دولة الإمارات"، موجهاً "الشكر والتقدير لها"، مؤكداً على "المستوى المتميز الذى يحكم علاقات مصر مع أشقائها من دول الخليج، وخاصة الإمارات".

كانت مصر قد استقبلت الدفعة الأولى من لقاح الفيروس، من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، قادمة من الإمارات، مساء الخميس الماضى، ووجه الرئيس السيسى بـ"منح جرعات لقاح الفيروس للمصريين مجاناً".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية عن "خروج 218 متعافياً من كورونا المستجد من المستشفيات، ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 104499 حالة". ووفق أحدث إفادة من "الصحة" فإنه "تم تسجيل 464 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، و23 حالة وفاة جديدة". وتلفت "الصحة" إلى أن "إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 120.611 حالة، من ضمنهم 104.499 حالة تم شفاؤها، و6877 حالة وفاة".