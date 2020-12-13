الجيزة: تطوير عدة محاور لحل الاختناقات المرورية بالتزامن مع أعمال المترو

جدة - نرمين السيد - تابع أحمد راشد، محافظ الجيزة، مع محمد الكيلانى، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، بدء تنفيذ أعمال توسعة كوبرى ترسا، وذلك فى إطار تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال التوسعة للطريق لاستكمال مسار محور محمد أنور السادات، الموازى لشارع الأهرام، لاستيعاب حجم الحركة المرورية المتوقعة فى حال إجراء غلق كلى وجزئى لبعض القطاعات بشارع الأهرام أثناء تنفيذ الخط الرابع من المشروع القومى لمترو الأنفاق.





وأكد محافظ الجيزة خلال جولته أن أعمال التوسعة للقطاع تشمل إزالة 8 باكيات من الجزء العلوى لجسم كوبرى ترسا، وإنشاء مطلعا بديلًا عنه، يوزاى جسم الكوبرى، ليستخدم كمحور مرورى رابط للقادم من شارع ترسا ومتجه إلى شارع خاتم المرسلين، وذلك بهدف تنظيم الحركة المرورية بالمنطقة، مشيراً إلى أن أعمال التوسعة من المقرر الانتهاء منها خلال شهرين.

وأوضح راشد أنه تم وضع رؤية حضارية بالتعاون مع عدد من أجهزة الدولة، لتطوير محاور الحركة الرئيسية بالمحافظة لحل الاختناقات المرورية التى تعانى منها مجموعة من القطاعات، حيث يجرى حالياً تطوير محاور "ترسا، والمريوطية، والمحولات، والمنصورية، والنيل، والسودان" بالإضافة إلى رصف وتطوير عدد من الطرق والشوارع الموازية لشارع الأهرام والشوارع الرابطة بين شارعى فيصل والأهرام.

وحرص محافظ الجيزة على زيارة شوارع الشمس، والربيع بالرماية، وعمرو بن العاص، ومنشأة البكارى، وكفر طهرمس، موجهاً حى الهرم ومديرية الطرق برصف وتطوير شارعى الشمس والربيع، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بهما لاستغلالهما كشريان مرورى لاستيعاب حجم الحركة المرورية القادمة من الطريق الصحراوى وطريق الفيوم، للمتجه لشارع الملك فيصل، مع تدعيمهما بخدمات مرورية لتسير الحركة.

وأشاد محافظ الجيزة بالتعاون المثمر القائم بين المحافظة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى، بما يعود بالنفع على المواطنين، لافتاً أنه يتم دراسة إمكانية إنشاء كوبرى معدنى لربط شارع الملك فيصل بمحور محمد أنور السادات من خلال شوارع المحولات والمطبعة، ما يساهم فى تسهيل الحركة المرورية دون اللجوء إلى استخدام شارع الأهرام، وذلك للمتجه لشوارع خاتم المرسلين، ومحور ترعة الزمر، لتحقيق الاستفادة القصوى من المحاور المرورية الجديدة.

وأوضح أحمد راشد، أنه سيتم دراسة إمكانية تطوير وتوسعه شارع عمرو بن العاص، كمحور عرضى لربطه بطريق المنشية وكفر طهرمس والطريق الدائرى، من خلال إنشاء مطالع ومنازل للطريق الدائرى، ما سيساهم فى تفتيت الكثافات المرورية بشارع فيصل، وتخفيف الضغط على وصله الطريق الدائرى بالمريوطية.