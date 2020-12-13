نقابة الصحفيين تصدر بيانا هاما بشأن الزملاء أعضاء نادي الزمالك

أكدت نقابة الصحفيين، أنه بشأن الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين أعضاء نادي الزمالك؛ فقد تم الاتفاق مع فوزي العريان المستشار القانوني لنادي الزمالك على التسوية النهائية لمشاكل الزملاء الذين تم شطب عضويتهم أو إيقافها أو لم يسددوا اشتراكات تجديد العضوية لأي سبب خلال السنوات الماضية.
وذكرت في بيان لها اليوم الأحد 13 ديسمبر: "نرجو من الزملاء السالف الإشارة إليهم، التوجه إلى النقابة وتسليم إسلام محمد مدير مكتب النقيب المستندات والمعلومات التالية:
- صورة من كارنية النقابة
- صورة من كارنية العضوية بالنادي
- تسجيل نوع المشكلة (شطب - إيقاف - عدم سداد تجديد العضوية)
وذلك حتى يتسنى للنقابة إنهاء مشاكل الزملاء بشكل جماعي".
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