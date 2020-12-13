«فاركو»: تصنيع لقاح كورونا الروسي على مرحلتين لتوفيره محليا

أكد الدكتور شيرين حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية، أنه سيتم البدء فى تصنيع لقاح كورونا الروسى قريبا، مضيفاً أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "بايوجينيركس" إحدى شركات مجموعة فاركو الدوائية وصندوق الاستثمار الروسى على أن يتم التعاقد على الإنتاج فى القريب العاجل.

وقال رئيس شركة فاركو إنه سيتم عملية تصنيع لقاح كورونا الروسى فى مصر على مرحلتين المرحلة الأولى استيراد اللقاح وتعبئته فى مصر والمرحلة الثانية البدء فى نقل التكنولوجيا والتصنيع الفعلى بالمصانع فى الشركة تمهيدا لتوفيره فى مصر وافريقيا حتى تصبح مصر مركزا لتصنيع لقاحات كورونا فى افريقيا.

وتابع: من المقرر أن تفتتح شركة بايوجينيركس إحدى شركات فاركو المعنية بتصنيع لقاح كورونا الروسى أكبر مصنع وخط إنتاج الأدوية الحيوية والبيولوجية واللقاحات والتى سيتم البدء بلقاح كورونا الروسي، حيث سيتم افتتاح المصنع الجديد فى الربع الثانى من 2021.

وقال الدكتور شيرين حلمى الرئيس التنفيذى لـ "فاركو" للأدوية : الدواء يمس حياة الإنسان وتسجيله يحتاج سنوات كثيرة ولكن فى وجود جائحة مثل فيروس كورونا، تتعامل هيئات الدواء لتقليل مدة تسجيل الدواء.

يذكر أن اللقاح الروسى بحسب ما نشرته الأكاديمية الروسية للعلوم سيتم تناوله على جرعتين، الثانية تكون بعد 3 أسابيع من تعاطى الأولى، حيث يستخدم اللقاح يستخدم تقنية فريدة من الفيروسات الغدية البشرية ثنائية النواقل، وهى فيروسات مهندسة وغير قادرة على التكاثر وتحمل المادة الوراثية من ارتفاع فيروس كورونا.

وتساعد هذه التقنية فى التغلب على المناعة الموجودة مسبقا ضد الفيروسات الغدية، كما يعمل اللقاح على تكوين أجسام مضادة ضد الفيروس، للحد من انتشار الفيروس داخل الجسم.