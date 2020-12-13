ضبط مسافر بمطار القاهرة حاول تهريب 177 ألف جنيه إلى الإمارات

تمكنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، من إحباط محاولة تهريب 177 ألف جنيه، مع راكب متجه إلى دولة الإمارات، مخالفا بذلك قانون النقد المصري الذي يسمح للراكب باصطحاب 5 آلاف جنيه فقط أو ما يعادله من العملات الأخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

أثناء إنهاء إجراءات الركاب المسافرين على متن رحلة الخطوط الإماراتية المتجهة إلى دبي، اشتبهت الخدمة المعنية في أحد الركاب المسافرين بوجود أجسام معتمة داخل إحدى حقائبه، وبفتح الحقيبة بمعرفة الراكب وتفتيشيها عثر بداخلها على مبلغ مالى 177 ألف جنيه، مخالفا بذلك قانون انتقال النقد المصري.

وأمر اللواء حسين منيع، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، يأتي ذلك في إطار جهود سلطات الأمن بوزارة الداخلية، لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها، عبر المطارات المصرية.

وتبذل سلطات الأمن في مطار القاهرة الدولي خاصة والمطارات المصرية عامة بالتعاون مع الأجهزة، جهودا مكثفة خلال هذه الفترة في ظل انتشار جائحة كورونا الوبائية، لتسهيل إنهاء إجراءات المسافرين داخل المطارات المصرية، فضلا عن إحباط جميع قضايا التهريب المختلفة مع الركاب المسافرين إلى دول الخارج، وإثبات قدرتها الأمنية في كشف جميع الوسائل غير التقليدية للمهربين عبر المطارات المصرية.

على ناحية أخرى، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.