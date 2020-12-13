الاكتشاف المبكر للتعاطي.. 500 أسرة تستفيد من حملة طرق الأبواب

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن هناك 509 أسر بمنطقة روضة السيدة استفادت من برامج التوعية بخطر المخدرات والإدمان خلال ثلاثة أيام من تنفيذ المبادرة بمتوسط الأسرة 5 أفراد.

وأضاف عمرو عثمان أن المبادرة لاقت تجاوبا كبيرا من جانب الأهالى، حيث يتم تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات لدى الشباب من كونها تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى البعض، كما تستهدف الحملة تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، كما أن 15 شابا من سكان المنطقة تقدموا للعلاج من الإدمان، وتتم إحالة الحالات المرضية لتلقي العلاج بمستشفيات الخط الساخن بالصندوق مجانا وفى سرية تامة.

وأشار "عثمان" إلى إطلاق قوافل توعوية متنقلة تستهدف الشباب فى الشوارع الرئيسيّة، وأيضا العاملون بالمحلات التجارية بمنطقة روضة السيدة للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات، وأن ذلك يأتى بالتوازي مع تنفيذ حملات التوعوية بحى الأسمرات.

وأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن إطلاق مبادرة بمنطقة روضة السيدة لتنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطى المخدرات، تتضمن تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" لتقديم الخدمات العلاجية مجانا.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعىُ إن هذه المبادرة تأتى فى إطار خطة الوزارة لتنفيذ برامج توعوية عن خطورة الإدمان فى جميع المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" على المستوى القومي من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التوعوية المتكاملة حول كيفية الوقاية من الإدمان وزيادة الوعي بين الأهالى، خاصة الشباب والمراهقين.

ويتم التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع جميع الأسر المقيمة بمنطقة روضة السيدة من خلال حملات طرق الأبواب لتوعيتهم بخطورة المشكلة في ظل اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويتم تقديم خدمات المشورة والدعم النفسي وتوفير الخدمات العلاجية لاى حالة إدمان مجانا.