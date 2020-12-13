اجتماع مهم بالجامعة العربية لبحث الآثار الخطيرة للاحتلال الإسرائيلي.. غدا

وأوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع شئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، في تصريح اليوم، الأحد، أن المؤتمر سيناقش الآثار الخطيرة للاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية على الحياة اليوميـة للشعب الفلسطيني، من خلال رصد تلك الممارسات وانعكاساتها على مدينة القدس، وكذلك سيناقش جدار الفصل العنصري والاستيطان والهجرة، ومتابعة تطورات الانتفاضة واللاجئين الفلسطينيين، ونشاط وكالة الأونروا وأوضاعها المالية والتنمية في الأراضي الفلسطينية.
وأعرب عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تواكب المستجدات للتصدي للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وسبل دعم الأونروا لتجاوز أزمتها المالية، مشيرًا إلى أن التوصيات سترفع إلى الاجتماع المقبل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في مارس المقبل للنظر في اعتمادها.
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