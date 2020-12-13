أخبار مصرية

اجتماع مهم بالجامعة العربية لبحث الآثار الخطيرة للاحتلال الإسرائيلي.. غدا

0 نشر
0 تبليغ

تعقد غدًا، الاثنين، أعمال الدورة الـ "105" لمؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة عبر الاتصال المرئي، بمشاركة الدول العربية المضيفة للاجئين.

وأوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع شئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، في تصريح اليوم، الأحد، أن المؤتمر سيناقش الآثار الخطيرة للاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية على الحياة اليوميـة للشعب الفلسطيني، من خلال رصد تلك الممارسات وانعكاساتها على مدينة القدس، وكذلك سيناقش جدار الفصل العنصري والاستيطان والهجرة، ومتابعة تطورات الانتفاضة واللاجئين الفلسطينيين، ونشاط وكالة الأونروا وأوضاعها المالية والتنمية في الأراضي الفلسطينية.


وأعرب عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تواكب المستجدات للتصدي للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وسبل دعم الأونروا لتجاوز أزمتها المالية، مشيرًا إلى أن التوصيات سترفع إلى الاجتماع المقبل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في مارس المقبل للنظر في اعتمادها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اجتماع مهم بالجامعة العربية لبحث الآثار الخطيرة للاحتلال الإسرائيلي.. غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا