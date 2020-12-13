نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 فئات ممنوعة من استخدام لقاح فيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات البريطانية عن الفئات المستبعدة من التطعيم بلقاح فايزر، وذلك حفاظًا علي سلامة هؤلاء من أي آثار جانبية خطيرة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية الفئات المستبعدة من إستخدام لقاح فيروس كورونا:

الأطفال:

كشفت شركة فايزر أنه لن يتم تقديم لقاح Pfizer للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، بسبب عدم وجود أدلة على كيفية تأثيرها على الأطفال - مما يعني أنه لا يمكن إثبات أنها آمنة.



وأشارت الشركة أن أغلب الأطفال الذين يصابون بفيروس كورونا يعانون من أعراض خفيفة أو حتى بدون أعراض، وهذا يعني عدم وجود خطورة بالغة علي حياة الأطفال.



وتنصح اللجنة بالتطعيم فقط للأطفال المعرضين بشدة لخطر التعرض والنتائج الخطيرة، مثل الأطفال الأكبر سنًا الذين يعانون من إعاقات عصبية شديدة تتطلب رعاية منزلية.

النساء الحوامل:

تقول إرشادات منظمة الصحة العالمية أن أي لقاح أو أدوية جديدة لا ينبغي علي النساء الحوامل أو النساء اللواتي يخططن للحمل يتلقين لقاح، وذلك لتجنب إي مخاطر محتملة لا تزال غير معروفة.



وأوصت لجنة التطعيم والتحصين البريطانية، النساء الحوامل بعدم التقدم لتلقي اللقاح، قائلة: "لا توجد بيانات حتى الآن حول سلامة لقاحات كورونا أثناء الحمل، سواء من الدراسات البشرية أو الحيوانية، لذا فنظرًا لقلة الأدلة، يفضل اتباع نهج احترازي، ولا تنصح حاليًا بتلقيح كورونا أثناء الحمل.



وأضافت: "يجب نصح النساء بعدم التقدم للحصول على التطعيم إذا كان من المحتمل أن يكونوا حاملًا أو يخططون للحمل في غضون ثلاثة أشهر من الجرعة الأولى.".

النساء المرضعات:



أكدت لجنة التطعيم والتحصين البريطانية علي النساء المرضعات طلب المشورة من الطبيب أو الصيدلي قبل الحصول على اللقاح،

وقال نائب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا البروفيسور جوناثان فان تجارب اللقاح لم تشمل عمدا النساء الحوامل، ولهذا السبب هناك نقص في المعلومات حول آثار اللقاح على هذه المجموعة.

الأشخاص المصابون بالحساسية:

أصدرت شركة فايزر تحذيرًا بمنع الأشخاص الذين لديهم تاريخ من ردود الفعل التحسسية "الهامة" من تلقي لقاح كورونا .



وجاء اهذا لتحذير بعد أن أصيب اشخاص من الذين تلقوا لقاح كورونا برد فعل تحسسي، حسبما أكدت NHS في إنجلترا، على الرغم من أن كليهما يتعافى.

وأشارت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا الي أنه تم إبلاغ جميع الصناديق المشتركة في برنامج التطعيم، بعدم تعطيم الأشخاص الذين يعانون من الحساسية.



وأعطت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) نصيحة وقائية لمؤسسات NHS بأن أي شخص لديه تاريخ من ردود الفعل التحسسية "الهامة" تجاه الأدوية أو الطعام أو اللقاحات يجب ألا يتلقى اللقاح.



وقال البروفيسور ستيفن بويس، المدير الطبي الوطني لـ NHS في إنجلترا: "كما هو شائع مع اللقاحات الجديدة، ننصح على أساس وقائي بأن الأشخاص الذين لديهم تاريخ كبير من ردود الفعل التحسسية ينبغى عليهم ألا يتلقوا هذا التطعيم بعد ظهور رد فعل على شخصين لديهم تاريخ ردود الفعل التحسسية الكبيرة وكلاهما يتعافى بشكل جيد ".