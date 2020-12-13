نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تعلن فتح باب التقدم لدورات "Advertising" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن قسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم لدورات الدراسات الحرة بعنوان Advertising"، لتأهيل الخريجين وغير المتخصصين لممارسة فنون الدعاية والإعلان، حيث تقام هذه الدورات تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، وإشراف الأستاذة الدكتورة داليا فكري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتتضمن هذه الدورة كل ماهو مرتبط بدراسة الإعلان من حيث التسويق وكيفية منح الهوية المؤسسية للتصميم والسوشيال ميديا والتسويق والدعاية الرقمية، بجانب تقديم دراسات عامة للإعلان ومجالاته وأنواعه التقليدي منه والرقمي والمطبوع، بحيث يحصل المتدرب على نظرة عامة في التخصص في العلوم النظرية والاتصالية ثم دراسة تفصيلية متخصصة لأنواع الوسائط الإعلانية المختلفة وكيفية تصميمها وتنفيذها.

وتتيح هذه الدورات التدريب لمجموعة محدودة من المتدربين غير المتخصصين بواقع ٤٠ ساعة معتمدة لمدة شهرين تقريبا، بمقابل مادي 1500 جنيه، ويحصل بعدها المتدرب على إفادة من الكلية باجتياز الدورة التدريبية.

ويتم التقديم بمقر الكلية بالجيزة