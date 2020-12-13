وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة حلوان تنظم سلسلة من ورش العمل

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أحمد جودة - القاهرة - بهدف تعزير الوعي نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة حلوان بالتعاون مع رابطة كلية الطب بالجامعة سلسلة ورش عمل توعوية بعنوان "العنف علي اساس النوع الاجتماعي" وذلك بكليات التمريض والتربية الفنية والتربية وإدارة الأمن بالجامعة وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة أماني النحاس مدير الوحدة.

و استهدفت ورش العمل مناقشة أسباب العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، وكذلك تعريف العنف القائم على النوع الاجتماعي (الجنس) وأمثلته وأسبابه، والطرق القانونية للإبلاغ عنه والتفاعل معه.

هذا وقد ناقشت ورش العمل موضوع التحرش الجنسي من خلال تعريف التحرش الجنسي وأمثلته، وكيفية التفريق بين السلوكيات التي تعتبر من التحرش الجنسي وبين السلوكيات الطبيعية، ومفهوم الموافقة والطرق القانونية لمكافحة التحرش الجنسي.

كما تضمنت ورش العمل الحديث عن موضوع المساواة بين الجنسين باعتباره أحد أهداف التنمية المستدامة، كحل جذري لمشاكل العنف القائم على أساس الجنس.

هذا وتستمر وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة حلوان أنشطتها وورش العمل التي تستهدف تقديم الدعم والمعرفة المطلوبين ليصبح طلاب الجامعة قادرين نفسيًا وبدنيًا على تجنب ومنع كافة أشكال العنف ضد المرأة.