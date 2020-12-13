نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الجمعيات الأهلية: كل جنيه ينفق على وسائل تنظيم الأسرة يوفر أكثر من 80 جنيهغ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن المشكلة السكانية أوصلتنا إلى مرحلة خطيرة، حيث وصل معدل النمو السكانى إلى 2،5، فى حين وصل النمو الاقتصادى إلى 5،6 وأن المشكلة السكانية لها 3 أبعاد، تتمثل فى تدنى الخصائص السكانية، سوء توزيع السكان، ارتفاع المعدل السكان، لافتا إلى أن كل جنيه يتم صرفه على تنظيم الاسرة يوفر أكثر من 80 جنيه من علاج الاثار المرتبة على ذلك.

جاء ذلك خلال مؤتمر تفعيل دور الشراكة بين منظمات العمل الاهلي والحكومة في التصدي للمشكلة السكانية وجائحة كورونا، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ - مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى وأيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة للمجتمع الاهلى، والشيخ مجدى عاشور ممثل مفتى الجمهورية.

وأشاد الدكتور طلعت عبد القوى بدور وزارة التضامن الاجتماعىُ بقيادة الدكتورة نيفين القباج بما تقوم به لمواجهة الزيادة السكانية من خلال تنفيذ مشروع 2 كفاية وتطوير عيادات تنظيم الاسرة بالجمعيات الاهلية.