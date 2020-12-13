أخبار مصرية

اتحاد الجمعيات الأهلية: كل جنيه ينفق على وسائل تنظيم الأسرة يوفر أكثر من 80 جنيهغ

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الجمعيات الأهلية: كل جنيه ينفق على وسائل تنظيم الأسرة يوفر أكثر من 80 جنيهغ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن المشكلة السكانية أوصلتنا إلى مرحلة خطيرة، حيث وصل معدل النمو السكانى إلى 2،5، فى حين وصل النمو الاقتصادى إلى 5،6 وأن المشكلة السكانية لها 3 أبعاد، تتمثل فى تدنى الخصائص السكانية، سوء توزيع السكان، ارتفاع المعدل السكان، لافتا إلى أن كل جنيه يتم صرفه على تنظيم الاسرة يوفر أكثر من 80 جنيه من علاج الاثار المرتبة على ذلك.

جاء ذلك خلال مؤتمر تفعيل دور الشراكة بين منظمات العمل الاهلي والحكومة في التصدي للمشكلة السكانية وجائحة كورونا، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ - مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى وأيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة للمجتمع الاهلى، والشيخ مجدى عاشور ممثل مفتى الجمهورية.

وأشاد الدكتور طلعت عبد القوى بدور وزارة التضامن الاجتماعىُ بقيادة الدكتورة نيفين القباج بما تقوم به لمواجهة الزيادة السكانية من خلال تنفيذ مشروع 2 كفاية وتطوير عيادات تنظيم الاسرة بالجمعيات الاهلية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا