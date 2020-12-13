تشريعية النواب توافق على اتفاقية ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط

كما وافقت أيضا اليوم خلال اجتماعها برئاسة المستشار نبيل الجمل، على قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
كذلك، وافقت على قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق "بصفتها المقترض "وجى بى مورجان يوروب ليمتد" بصفاته المنظم الرئيسى المفوض ومؤسسات مالية أخرى محددة وذلك بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو والموقعة بتاريخ 13 أغسطس 2020.
وأيضا وافقت اللجنة على قرار مجلس محافظى صندوق التنمية الإفريقى، بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد وذلك بحسب جدول أعمال اللجنة الذى أعلنت عنه.
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