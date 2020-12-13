تشريعية النواب توافق على اتفاقية ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط

جدة - نرمين السيد - وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى اجتماع لها اليوم الأحد، على طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية وفى مقدمتها قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020، بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع فى القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.





كما وافقت أيضا اليوم خلال اجتماعها برئاسة المستشار نبيل الجمل، على قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. كذلك، وافقت على قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق "بصفتها المقترض "وجى بى مورجان يوروب ليمتد" بصفاته المنظم الرئيسى المفوض ومؤسسات مالية أخرى محددة وذلك بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو والموقعة بتاريخ 13 أغسطس 2020. وأيضا وافقت اللجنة على قرار مجلس محافظى صندوق التنمية الإفريقى، بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد وذلك بحسب جدول أعمال اللجنة الذى أعلنت عنه.

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