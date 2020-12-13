خالد عبد الغفار: سداد كامل مديونية مدينة زويل بقيمة 3.5 مليار جنية

جدة - نرمين السيد - فى بداية الاجتماع قدم الوزير الشكر باسم مجلس أمناء المدينة والعاملين بها لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ولرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، للدعم الذى تم تقديمه للمدينة خلال الفترة الماضية، معلنا تمكن الوزارة من تحقيق سداد كامل مديونية المدينة لجميع الجهات الخارجية والتى تصل لـ 3.5 مليار جنية، بدعم الدولة المصرية والحكومة المصرية.

وأكد الوزير أن مدينة زويل هى مشروع وطنى علمى طموح لخدمة أهداف التعليم والبحث العلمى، وأن إمكانيات المدينة ومعاملها المتميزة تمثل إضافة للمؤسسات البحثية المصرية، مشيرا لتحقيق التعاون فى الأبحاث بين المدينة وغيرها من الجهات البحثية التابعة للدولة والإفادة منها لخدمة الباحثين بمختلف الجهات لتحقيق نتائج علمية متميزة.

وأعلن الوزير توفير فرص للباحثين المصريين بالجهات البحثية التابعة للدولة سواء بالجامعات المصرية أو المراكز البحثية إلى المدينة كمبتعثين ضمن خطة الابتعاث الخاصة بالوزارة.

وقرر الاجتماع فتح باب الترشح لمنصب الرئيس التنفيذى للمدينة بعد تعديل بعض الشروط، حيث تم إلغاء شرط السن لتوفير الفرص لأكبر عدد من الكفاءات للترشح واختيار الأفضل، مؤكدا تطوير الإدارة الجديدة للمدينة وبرامجها الدراسية وتحقيق الهدف منها كصرح تعليمى متميز ومساعدتها فى القيام بدورها فى توفير فرص تعليم للطلاب المتميزين علميا.

كما أكد الوزير استكمال أعمال تجهيز المبانى الخاصة بالمدينة خلال المرحلة القادمة، وبحث الاجتماع إنشاء كلية لإدارة الأعمال بالمدينة.

وعلى هامش الاجتماع قدم الدكتور عبد الغفار وأعضاء المجلس خالص تعازيهم لفقدان عضوين مهمين من أعضاء مجلس المدينة ساهما فى خدمتها، هما اللواء الراحل محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى السابق، والدكتور جون طوماس، الأستاذ بجامعة كامبريدج.