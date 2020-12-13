الصحة تجدد تحذيرها من عدم الالتزام بارتداء الكمامة فى المواصلات العامة

جدة - نرمين السيد - جددت وزارة الصحة المصرية تحذيرها من مخاطر انتشار فيروس كورونا، وطالبت بأهمية ارتداء الكمامة، وخصوصا فى المواصلات العامة، وذلك فى ظل الارتفاع الملحوظ لأعداد الإصابات بفيروس كورونا.





وشددت وزارة الصحة، فى إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، على ضرورة ارتداء الكمامة. وقالت الصحة: "احمى نفسك ومن حولك .. التزم بارتداء الكمامة أثناء التواجد فى المواصلات العامة".

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