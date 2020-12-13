عاجل.. الحكومة تنفى تداول منتجات غذائية فاسدة بالأسواق

جدة - نرمين السيد - قال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إن ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن تداول منتجات غذائية فاسدة بالأسواق، عارٍ تمامًا من الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، أنه تواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أى منتجات غذائية فاسدة بالأسواق، مُشددةً على أن كافة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً، ومُطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية، وتخضع لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال سحب عينات منها وفحصها بالمعامل المعتمدة التابعة للهيئة، للتحقق من مدى سلامة المواد الخام المستخدمة سواء كانت المحلية أو المستوردة. وفى سياق متصل، يتم شن حملات تفتيشية دورية على كافة أسواق المواد الغذائية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات، ولضمان مطابقتها المعايير والاشتراطات الدولية، كما يتم تطبيق برامج لمراقبة الملوثات المختلفة بالغذاء، للتأكد من جودته وسلامته ومدى مطابقته للمواصفات القياسية المُتفق عليها.

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