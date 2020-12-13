280 ألف تشريع فى الإصدار الجديد لـ البوابة القانونية المصرية

وبحسب الفيديو، تعد البوابة ـ التى يمكنك زيارتها من هنا ـ أضخم قاعدة قانونية للتشريعات والأحكام فى الشرق الأوسط تستخدم الذكاء الاصطناعى.
وأوضح بيان صادر عن المركز، اليوم الأحد، أن البوابة تضم التشريعات المصرية منذ عام 1828، وتشمل أكثر من 280 ألف تشريع، وأكثر من 70 ألف حكم متنوع، منها أحكام محكمة النقض، والمحكمة الإدارية العليا، وفتاوى مجلس الدولة، والمحاكم الاقتصادية، وفتاوى دار الإفتاء المصرية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين.
ويتميز الإصدار الجديد من البوابة بالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعى الذى يتيح للمستخدم البحث عن التشريعات والأحكام بطرق مختلفة فضلًا عن تقديم معالجة ذكية لعمليات البحث تعتمد على تصفية النتائج وإعادة ترتيبها بما يقدم للمستخدم تجربة فريدة تسهل وصوله إلى البيانات المطلوبة بسرعة ودقة.
كما تقدم البوابة أيضًا صورة متكاملة للعلاقات بين التشريعات بعضها البعض والعلاقات بين التشريعات والأحكام المرتبطة بها وعرضها فى خط زمنى متسلسل ورسوم بيانية مع إمكانية الوصول إلى التفاصيل المطلوبة وأيضا توضيح تأثير تلك العلاقات على التشريعات من حيث التعديل أو الإلغاء.
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