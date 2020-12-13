رئيس الشيوخ يستقبل وزير التنمية المحلية اليوم

جدة - نرمين السيد - يستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ اليوم الأحد، بمكتبه محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، برفقة خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وأحمد راشد محافظ الجيزة، وعبدالحميد الهجان محافظ القليوبيه.





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