بعد 6 أشهر من انطلاقها.. منصة الكهرباء الإلكترونية ترفع شعار نأسف الخدمة غير مفعلة

وبالدخول على الرابط الخاص بالمنصة الإلكترونية الموحدة https://eservices.eehc.gov.eg/ تظهر 17 خانة من المفترض أن تقدم خدماتها، كالتقديم للعدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية والعدادات الذكية للمباني المرخصة، وتوصيل التيارات للمباني الاستثمارية والسكنية، وتوصيل تيار مؤقت، وطلب فحص عداد، وتركيب عداد بدل تالف، وتغيير اسم صاحب العداد، وغيرها.
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وبسؤال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أشار إلى أنه جار تفعيل جميع الخدمات بالمنصة، لافتا إلى أن شركات توزيع الكهرباء تستقبل المواطنين الراغبين في تنفيذ تلك الخدمات غير المفعلة، فيما كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أن جميع خدمات المنصة سنفعل مع بداية العام الجديد.
كانت وزارة الكهرباء أعلنت في بداية يوليو الماضي عن انطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للكهرباء في مؤتمر صحفي لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، والذي أوضح فيه أن المنصة الإلكترونية ستكون وسيلة التعامل الاساسية للمواطنين المتعاملين مع الشركات التابعة للوزارة "شركات التوزيع".
يذكر أن المنصة تستقبل حوالى 60 ألف زائر يوميًا من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة.
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهى بنهاية ديسمبر 2020، وذلك بعد قرار الوزراء مد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية ديسمبر 2020، وذلك لتمكين جميع المواطنين من إتاحة الفرص للتقدم بالطلبات.
وتستكمل شركات توزيع الكهرباء الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.
جدير بالذكر أن المنصة الإلكترونية تلقت أكثر من 930 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2,2 مليون وحدة.
يذكر أن المنصة الموحدة منذ انطلاقها أعلنت عن تقديم 16 خدمة غير التقديم على تغيير نظام الممارسة إلى عداد كودي / لكنها جميعا غير مفعلة، وهي:
1- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانوني لأول مرة
2- تقديم طلب تركيب عداد كودى خدمة العملاء والدعم الفنى
3- الحصول على شهادة بيانات استهلاك
4- تسجيل قراءة عداد الكهرباء
5- دفع فواتير استهلاك الكهرباء
6- الحصول على شهادة بيانات تعاقد "مصالحة"
7- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف
8- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد
9- تغيير اسم صاحب العداد
10- تقديم طلب فحص العداد
11- تقديم طلب رفع العداد
12- تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر
13- تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية
14- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمبانى السكنية
15- تقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت
16- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمنشآت الاستثمارية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد 6 أشهر من انطلاقها.. منصة الكهرباء الإلكترونية ترفع شعار نأسف الخدمة غير مفعلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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