بعد 6 أشهر من انطلاقها.. منصة الكهرباء الإلكترونية ترفع شعار نأسف الخدمة غير مفعلة

6 أشهر مرت منذ أن أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، في الأول من يوليو، لتقديم خدماتها للمواطنين بما يتواكب مع خطة الحكومة الرقمية، لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة، بتقديم 17 خدمة للكهرباء عن طريق الإنترنت، بدلا من التعامل المباشر مع الجمهور.

وبالدخول على الرابط الخاص بالمنصة الإلكترونية الموحدة https://eservices.eehc.gov.eg/ تظهر 17 خانة من المفترض أن تقدم خدماتها، كالتقديم للعدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية والعدادات الذكية للمباني المرخصة، وتوصيل التيارات للمباني الاستثمارية والسكنية، وتوصيل تيار مؤقت، وطلب فحص عداد، وتركيب عداد بدل تالف، وتغيير اسم صاحب العداد، وغيرها.

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لكن وبعد مرور كل هذه الأشهر، لم يتم تفعيل سوى خدمة واحدة فقط وهى التقديم على تحويل الممارسة للمباني المخالفة إلى عدادات كودية، وباقي الخدمات ما زالت تحمل شارة غير مفعل حاليا.

وبسؤال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أشار إلى أنه جار تفعيل جميع الخدمات بالمنصة، لافتا إلى أن شركات توزيع الكهرباء تستقبل المواطنين الراغبين في تنفيذ تلك الخدمات غير المفعلة، فيما كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أن جميع خدمات المنصة سنفعل مع بداية العام الجديد.

كانت وزارة الكهرباء أعلنت في بداية يوليو الماضي عن انطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للكهرباء في مؤتمر صحفي لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، والذي أوضح فيه أن المنصة الإلكترونية ستكون وسيلة التعامل الاساسية للمواطنين المتعاملين مع الشركات التابعة للوزارة "شركات التوزيع".

يذكر أن المنصة تستقبل حوالى 60 ألف زائر يوميًا من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة.