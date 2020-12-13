مصر للطيران تسير 48 رحلة جوية غدا.. أمستردام وباريس أبرز الوجهات

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 48 رحلة دولية غدا الإثنين، لعدة وجهات بالخارج بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم، لنقل نحو 4 آلاف راكب.

وقالت مصر للطيران، إن الرحلات الجوية التي تسيرها اليوم إلى كل من دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، چوبا، بغداد، أكرا، لندن، الدمام، باريس، أمستردام، كوبنهاجن، فرانكفورت، البحرين، جدة، المدينة المنورة، الرياض، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، أربيل، و8 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و11 رحلات شحن جوى، تنقل أكثر من 4 آلاف راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

وتطبق المطارات المصرية قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.