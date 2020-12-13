راهبان جديدان لدير الأنبا باخوميوس "الشايب" بالأقصر

شهد دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بمحافظة الأقصر، إقامة صلوات رهبنة اثنين من طالبي الرهبنة بالدير وذلك بعد اجتيازهما فترة الاختبار الرهبانى المقررة.

صلى صلوات الرهبنة والقداس الذي تلاها من أحبار الكنيسة إلى جانب نيافة الأنبا سلوانس أسقف ورئيس الدير، أصحاب النيافة الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر والأنبا يواقيم الأسقف العام لأسنا وأرمنت.

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كما شارك في الصلوات مجمع رهبان الدير وبعضٌ من رهبان ديري القديس الأنبا متاؤس الفاخوري والشهيد مارجرجس بالرزيقات وعدد من الكهنة من إيبارشيات دشنا، سوهاج، ملوي

والراهبان الجديدان هما: الراهب تيموثاوس الشايب، والراهب روفائيل الشايب، وعقب انتهاء صلوات الرهبنة تولى نيافة الأنبا يواقيم خدمة القداس الإلهي.

كانت وزارة التربية والتعليم قد أطلقت بالاشتراك مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مسابقة جديدة للثقافة المسيحية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ ، وتم إعداد مسابقة لكل مرحلة من المراحل التعليمية على حدة (من الابتدائي وحتى الثانوي) وذلك للمدارس الحكومية والخاصة ومدارس اللغات والفئات الخاصة والمكفوفين والدمج والمنازل والوافدين والمدارس الدولية.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم - إنه تم تخصيص مسابقة أخرى لجميع العاملين بقطاع التربية والتعليم سواء مدرسين أو إداريين أو قيادات تعليمية. وشملت المسابقة أيضًا المحالين إلى المعاش ممن كانوا يعملون بالوزارة ذاتها.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن هذه هي النسخة الثانية من المسابقة التي أطلقت نسختها الأولى للطلاب العام الدراسي الماضي.

ويتبنى قداسة البابا تواضروس الثاني بالاشتراك مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي فكرة المسابقة، وهي تهدف إلى تعميق الثقافة الدينية القائمة على المنهج البحثي بغية بناء الشخصية المصرية دعمًا للمجتمع والوطن.

ويقود مكتب تنمية مادة التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم المسؤول عن المسابقة الدكتور محمود فؤاد بمتابعة من الدكتور رضا حجازي نائب الوزير، بينما يتولى الدكتور عبد الله حنا الإشراف العام على المسابقة.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في وقت سابق خالص العزاء للآباء كهنة كنيسة القديس مارمرقس بتورنتو في نياحة الأب الشيخ القمص مرقس مرقس إلياس، ويلتمس عزاءً لأسرته ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.