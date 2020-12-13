نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد القوي: الزيادة السكانية سبب سوء توزيع السكان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية علي أن قضية السكانية يتم تناولها منذ أكثر من 60 عاما وهى خللل بين معدل النمو الإقتصادى والنمو السكاني، مؤكدا على ضرورة ان يكون معدل النمو الاقتصادى 3 أضعاف النمو السكاني لحد هذه القضية بعدما اصبح كل 13.5 مولود جديد وأن الزيادة السكانية قضية أصبحت تهدد أمن وسلامة الوطن كما ان هناك عدده أسباب لهذه لتفشى هذه المشكلة من أسباب اقتصادية وإحساس الاسرة بالعزوة وكذلك أسباب ذكورية بجانب ايضا زيادة الأميةوايضا البطالة

واضاف عبد القوى ان تقرير الجهاز المركزي التعبئة والإحصاء خلال اكتوبر الماضى كشف لن نسبة الفقر أصبحت 29.5% بعدما كانت 31.2%،خلال عام 20172018 وان هذا الانخفاض لم يحدث منذ 20 عاما، كما أن عمالة السيدات لا تتعدى 24%، لافتا إلى أن من مشاكل الزيادة السكانية هو سوء توزيع السكان حيث ان 95% من السكان يعيشون على مساحة 7% بجانب ان نصيب الفرد من الأراضى فدان ثم تقلصت هذه المساحة بجانب ايضا ان نصيب الفرد من المياة كان 1000 متر مربع سنويا عندما كان عدد السكان فى مصر 65 مليون فرد وأصبح نصيب الفرد الان 650 متر مربع الامر الذى يوصلنا للفقر المائى

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية تحت عنوان تفعيل الشراكة بين منظمات العمل الأهلي والحكومة في التصدي للمشكلة السكانية وجائحة كورونا، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ - مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، وأيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة للمجتمع الاهلى.