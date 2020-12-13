نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 7 معلومات مهمة عن أول امتحان ثانوية عامة إلكتروني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 20202021، ستكون إلكترونيًا في لجان بالمدارس تحت مراقبة كاملة حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه لا يمكن على الإطلاق عقد الامتحانات في المنازل، لأنه لا يجوز قانونيًا ولا أكاديميا.

وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز المعلومات المهمة عن أول امتحان ثانوية عامة إلكترونى يعقد لدفعة العام الدراسى الجارى 2020-2021:

١-سيعقد الامتحان إلكترونيًا على التابلت لجميع الطلاب داخل المدارس تحت مراقبة كاملة

٢- لفت الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الي أنه ستتاح أكثر من فرصة لدخول الامتحانات تصل لـ 3 مرات.



٣-أوضح وزير التربية والتعليم أنه يتمكن الطالب من أختيار أعلى الدرجات فى جميع الفرص.

٤- قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن مجموع الطالب فى الثانوية العامة الإلكترونية سيكون من 410.

٥- وأشار وزير التربية والتعليم أن نظام الأسئلة سيعتمد على الفهم وجميعها اختيار من متعدد.

٦- أما عن نظام التصحيح فأوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه سيكون إلكترونيًا خالصا دون تدخل أى عنصر بشرى.

٧- وصرح وزير التربية والتعليم بأن النهاية العظمى لكل مادة كما هي دون تغير مع توزيع الدرجات.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم، ملامح امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 20202021، الذي سينطلق في 19 يونيو المقبل، من أبرزها أن أسئلة الامتحان تقيس فهم وتحصيل الطالب من المادة العلمية، ولا تعتمد على الحفظ والتلقين، وأن الامتحان سيكون عبارة عن 4 نماذج مختلفة، ولكن في نفس مستوى الصعوبة من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف الطلاب، كما أنه سيكون بنظام الكتاب المفتوح "open book"، بالإضافة إلى أنه ألغي هذا العام فرصة تقديم تظلمات بعد ظهور النتيجة، التي كانت مُطبقة خلال السنوات الدراسية الماضية.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن جميع الامتحانات ومن ضمنها الثانوية العامة والدبلومات الفنية ستُجرى في موعدها دون أي تأجيل، وأنه لا يوجد سبب يستدعي ذلك.