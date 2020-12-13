القوى العاملة: تعيين 640 شابا منهم 15 من ذوي القدرات بسوهاج

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 640 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 15 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 134 فرصة عمل، منها 9 فرص لذوي القدرات الخاصة.

وأضاف سعفان أن المديرية تقوم حاليا بتنفيذ 6 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني في سوهاج وطهطا ، على عدد من المهن التى يحتاجها سوق العمل وهى : السباكة الصحية ، وكهرباء المنازل ، والتفصيل والحياكة ، والمشغولات اليدوية .

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش على 758 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية ، وأسفر عن تحرير 21 محضراً ، وعمل 6 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وندوتين في مجال المفاوضة الجماعية ، و 4 ندوات في مكافحة السموم البيضاء ، وندوتين في مجال زيادة الإنتاج ، و 14 ندوة أخرى في مجال عمل المرأة والتوعية السكانية ، فضلاً عن القيام بـ 5 حملات تفتيشية على عمالة الأطفال ، وعقد ندوتان توعية في نفس المجال .

وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية - في تقريره للوزير- عن ما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر الماضي، أنه تم صرف 218 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 101 عاملا منهم 138 ألف جنيه منح مواليد لـ 96 عاملا، و 48 ألف جنيه لـ 16 عاملا منحة زواج ، و 32 ألف جنيه منحة وفاة لـ 16 عاملا .

كما تم صرف منح رعاية صحية لـ 388 عاملا بإجمالى 61 ألفاً و 651 جنيه ، فضلاً عن تسجيل 294 عاملا غير منتظم جديداً بالمنظومة، وتم استخراج كارنيهات لهم.

وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 655 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة حرفة ، وتلقى 9 شكوى ، وإحالة 2 شكوى للقضاء ، وتبقى 5 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة ، وتم حفظ شكوتين.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 253 منشأة ، وإعادة التفتيش على 322 منشأة أخري ، وأسفر التفتيش عن تحرير 89 محضراً ، وإعطاء مهلة قانونية لــ 227 منشأة أخري لإزالة المخالفات التى تم إنذارها بها ، فضلاً عن بحث 12 شكوى وإعادة التفتيش على 3 شكاوى أخري .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 538 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي .