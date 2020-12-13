نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوى العاملة: 225 فرصة عمل وتحصيل 12 ألف جنيه مستحقات مصري بميلانو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، في توفير 225 فرصة عمل داخلية، وتحصيل مستحقات مواطن مصري بلغت 670 يورو ، أي ما يوازي 12 ألفا و 663 جنيها مصريا تقريبا.وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن الوزير تلقي تقريرا في هذا الخصوص عبر مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار فيه الملحق العمالي مجدي حسنين رئيس المكتب إلي أنه خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ، إلي أنه تسوية 39 شكوي وديا للعمالة المصرية مع أصحاب الأعمال، وإحالة شكوتين للقضاء، وما زال هناك 47 شكوي تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 88 شكوي.وكان وزير القوى العاملة، قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.وتابع الملحق العمالي ، إن إجمالي الزيارات واللقاءات الاستشارات التي قام بها بنحو 339 ، منها 240 استشارة عمالية ، و 8 لقاءات، بالإضافة إلي 82 زيارة ميدانية ، و9 للجهات الحكومية لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات ، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من تداعيات فيروس كورونا.



