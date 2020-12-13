صور.. البرلمان العربى يكرم وزير الأوقاف لجهوده فى مواجهة التطرف

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جدة - نرمين السيد - وقالت الأوقاف فى بيان، إنه تم عقد لقاء بين الوزير، ورئيس البرلمان العربى، تم خلاله مناقشة عدد من القضايا من أهمها التعاون فى مكافحة الفكر المتطرف.
وتم الاتفاق على العمل المشترك فى مجال التثقيف وبناء الوعى، حيث اطلع وزير الأوقاف رئيس البرلمان العربى، على جهود الوزارة فى مجال النشر، وأهداه نسخًا من أحدث إصدارات الوزارة فى مقدمتها سلسلة “رؤية” للفكر المستنير.
فيما أهدى عادل بن عبد الرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، درع البرلمان العربى، تقديرًا لجهوده فى مواجهة الفكر المتطرف.
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