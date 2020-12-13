صور.. أندريه زكى: القس باقى صدقة كان صاحب رؤية وسيظل حاضرا فى ذاكرة الناس

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأحد، فى جنازة القس باقى صدقة، شيخ قسوس الطائفة الإنجيلية بمصر، بالكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط.





وقال رئيس الطائفة الإنجيلية فى كلمته: "اليوم تودع الكنيسة العامة فى العالم العربى ومصر، القس باقى صدقة، الرجل الشجاع وصاحب القلم والرؤية، الصخرة الوطنية القوية، فهو النموذج للخادم العاشق لكلمة الله، مجسدًا معانى التقوى وخوف الله، ومعلمًا شكل أجيالًا من قادة الكنيسة، وصنع فرقًا حقيقيًّا فى منبر الكنيسة الإنجيلية فى مصر والعالم العربى، وكما هو الآن فى حضرة الله، سيكون حاضرًا دائمًا فى ذاكرة الناس، إلى اللقاء أستاذنا وصديقنا القس باقى صدقة".

حضر الجنازة عصام سعد، محافظ أسيوط، والقس نادى لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، ونيافة الحبر الجليل الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، وصاحب النيافة الأنبا كيرلس وليم، مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، والقس رفعت فتحى، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى، والشيخ صموئيل باقى صدقة، عضو المجلس الإنجيلى العام.

وحرص بعض من الشخصيات العامة، والقيادات التنفيذية والمحلية بمحافظة أسيوط، وقيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، ووفد من أساتذة كلية اللاهوت الإنجيلية، ومجموعة من ممثلى رؤساء المذاهب والمجامع الإنجيلية والمجالس السنودسية المختلفة، على حضور مراسم الجنازة.

شارك فى الجنازة، أيضًا، القس ريمون رأفت، رئيس مجمع أسيوط الإنجيلى، والقس رضا عدلى، بمجمع القاهرة الإنجيلى، والقس إميل زكى، الراعى الأسبق للكنيسة الإنجيلية بالقللى، والقس باسم عدلى، الراعى الشريك بالكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط، والقس صموئيل عادل، القس المساعد بالكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط.