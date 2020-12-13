حتى نهاية 2020.. الأوقاف: خصم 50% على موسوعة الخطب العصرية

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جدة - نرمين السيد - وأوضحت الأوقاف فى بيان، أن الموسوعة، موجودة بمكتبة مسجد النور بالعباسية، ومكتبة المجلس الأعلى بمقر المجلس الأعلى بجاردن سيتى، وبأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، لافتة إلى أن الحجز بالنسبة للمديريات، بمكتب رئيس قسم الإرشاد الدينى بالمديرية.
وقالت الوزارة إن سعر الموسوعة 100 جنيه فقط، وذلك بدءًا من الأربعاء 9/ 12/ 2020 حتى نهاية شهر ديسمبر 2020.
كما أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن منح خصم 20 % على جميع الإصدارات والمطبوعات خلال تلك الفترة بجميع منافذ البيع.
يأتى ذلك فى إطار الدور التنويرى والتثقيفى لوزارة الأوقاف، لنشر الفكر الوسطى المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف، وخدمة للأئمة والخطباء والراغبين فى التزود بالثقافة الإسلامية.
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