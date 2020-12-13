عاجل.. السيسى يبحث مع رئيس موريتانيا تعزيز التعاون العسكرى والاقتصادى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث بشأن تعزيز التعاون الثنائى المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصة على الصعيد العسكرى والأمنى ومكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى وزيادة الاستثمارات البينية.

وعلى صعيد القضايا الإقليمية، تم تبادل الرؤى بشأن الأزمة الليبية، حيث توافق الجانبان على ضرورة تكثيف التنسيق فى هذا الصدد، فى ضوء الانعكاسات المباشرة لاستمرار الأزمة الليبية على الأمن القومى للبلدين، وكذلك الأمن الإقليمى، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء تلك الأزمة عبر التوصل لحل سياسى يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار فى هذا البلد الشقيق.

وشهد الاتصال بحث جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث تم التوافق حول التنسيق بين مصر وموريتانيا بخصوص إجراءات المكافحة من خلال تبادل التجارب والتواصل بين الأجهزة المعنية بالبلدين.