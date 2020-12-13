جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث بشأن تعزيز التعاون الثنائى المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصة على الصعيد العسكرى والأمنى ومكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى وزيادة الاستثمارات البينية.
وعلى صعيد القضايا الإقليمية، تم تبادل الرؤى بشأن الأزمة الليبية، حيث توافق الجانبان على ضرورة تكثيف التنسيق فى هذا الصدد، فى ضوء الانعكاسات المباشرة لاستمرار الأزمة الليبية على الأمن القومى للبلدين، وكذلك الأمن الإقليمى، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء تلك الأزمة عبر التوصل لحل سياسى يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار فى هذا البلد الشقيق.
وشهد الاتصال بحث جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث تم التوافق حول التنسيق بين مصر وموريتانيا بخصوص إجراءات المكافحة من خلال تبادل التجارب والتواصل بين الأجهزة المعنية بالبلدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يبحث مع رئيس موريتانيا تعزيز التعاون العسكرى والاقتصادى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.