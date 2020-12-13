عاجل.. السيسى يوجه بالبدء فى إنشاء معامل فحص مركزية بالموانئ المصرية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور حسين منصور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول "متابعة إنشاء معامل فحص مركزية نموذجية بالموانئ على مستوى الجمهورية". ووجه الرئيس بالبدء الفورى فى الخطوات التنفيذية لإنشاء المعامل المركزية بالموانئ المصرية بهدف حوكمة وسرعة إجراءات الإفراج الجمركى بشكل آمن وسليم، واقتصار عدد الجهات الضالعة فى تلك العملية بوجود معمل مركزى نموذجى بكل ميناء، مع الميكنة الكاملة والربط الإليكترونى لتلك المعامل مع منظومة الموانئ. كما وجه الرئيس بتطوير الإطار القانونى والتشريعى الحالى المنظم لنشاط معامل الموانئ، بما يتواكب مع عملية التحديث الشامل للمنظومة. وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد استعراض الموقف الحالى لسلسلة المعامل المتواجدة بالموانئ وكذلك المطلوب إنشاؤها، سواء من ناحية التكلفة المالية أو الأجهزة الفنية المطلوبة، وذلك على صعيد جميع الاختصاصات المعملية صناعياً وغذائياً وزراعياً وطبياً، فى كافة الموانئ البحرية والجوية والبرية على مستوى الجمهورية.

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