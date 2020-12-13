منصور حسن: حريصون على تقديم خدمة تعليمية متميزة بجامعة بنى سويف

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى، بحضور الدكتورة فاطمة حسن، نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبد الرحمن، نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور ممتاز حجاب، المنسق العام للتحول الرقمى، والدكتور هانى النشار، مدير الوحدة، وأعضاء مجلس الإدارة، وأمين عام الجامعة.

وأكد الدكتور منصور، أن الحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمى (FDTC) يتطلب التدريب على 7 برامج واجتياز الاختبارات الإلكترونية لتلك البرامج على منصة المجلس الأعلى للجامعات، لافتا إلى أن شهادة التحول الرقمى تعد شرطًا لمنح الدرجة لطلاب الدراسات العليا.

وناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع، أعمال تركيب الكابلات الخاصة بخط الفيبر لزيادة سرعة الإنترنت بمجمع التعليم الصناعى بشرق النيل، ووجه بضرورة تحديث كافة البيانات بالموقع الرسمى للجامعة بشكل دورى.

وتواصل الدكتور منصور حسن، "أون لاين" مع المتدربين من طلاب الدراسات العليا خلال بدء فعاليات الدورة، وذلك لمتابعة سير العمل بها، مؤكدا حرص الجامعة المستمرة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات لتقديم خدمة تعليمية متميزة.