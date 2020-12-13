محافظ المنيا يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من المراكز الطبية

جدة - نرمين السيد - تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الأحد، الأعمال الإنشائية الجارى تنفيذها بعدد من المنشآت الصحية والمراكز الطبية ونسب التطوير والإنجاز بها، وذلك برفقة العقيد محمد صلاح رئيس المدينة ودكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، حيث شملت جولة المحافظ، المركز الإقليمى لبنك الدم، ومركز الأورام، مستشفى التأمين الصحى بحى شمال المدينة.





وتفقد المحافظ سير العمل داخل المراكز الصحية الثلاث، ومستوى الخدمة الطبية، ومدى توفير الرعاية اللازمة وأوجه تقديمها للمواطنين، وقوائم الانتظار بكل مستشفى ومركز طبي، حيث أكد المحافظ، أن الاهتمام بالقطاع الصحى من أولويات العمل، ومن أهم الملفات التى توليها القيادة السياسية اهتماما خاصا، للعناية بصحة المواطن المصرى، ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، من خلال تطبيق أفضل المعايير فى أداء الخدمات للمواطنين.

والتقى المحافظ خلال جولته بعدد من المرضى والمترددين على المراكز الصحية الثلاث، واستمع إلى شكواهم ووجه بالعمل على حلها فورا، كما تحدث مع بعض المرضى أثناء تلقيهم العلاج للاطمئنان على صحتهم ولمعرفة أهم المشكلات التى تواجههم فى العلاج وطرق الحصول على الخدمة الصحية والأدوية.

وشدد المحافظ على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، مشيدا بالجهد الذى يبذله العاملون فى القطاع الطبي، موجها لهم التحية والتقدير، لعطائهم واخلاصهم فى العمل للمرور بالوطن من تلك الازمة بسلام وأمان.

ووجه المحافظ بضرورة إنهاء جميع قوائم الانتظار للمرضى ومراعاة الحالات المرضية المزمنة وكبار السن والتخفيف عنهم وعدم الانتظار لساعات طويلة وتقديم سبل الرعاية الكاملة لهم، كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفيات طبقًا للمواعيد المحددة مع إنهاء كافة الإجراءات اللازمة، لتلبية احتياجات المرضى، والتخفيف من معاناتهم.

وتابع المحافظ العمل بعدد من الأقسام والعيادات الخارجية ووحدات الأشعة بأنواعها والمسح الذرى وأقسام الجراحة الداخلية وكذلك غرف العمليات والعناية المركزة، واقسام تجميع البلازما ببنك الدم وكذلك الغرف المخصصة لعزل مرضى كورونا، كما تابع المحافظ عدد من المبادرات الصحية منها مبادرة صحة المرأة.