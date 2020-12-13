السوبرجيت تعلن انضمام 3 اتوبيسات فاخرة الى أسطولها

أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم انه في إطار توجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية لوزير النقل الفريق مهندس /كامل الوزير- بتطوير منظومة النقل الجماعى في مصر وفي إطار خطة شركة الاتحاد العربي للنقل البري السوبرجيت إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل لتطوير اسطول الشركة من الأتوبيسات لضمان المحافظة على مستوى خدمة متميز فقد استلمت الشركة عدد 3 اتوبيسات فاخرة من شركة قسطور مصر للصناعة والتجارة (مان) المصرية الوطنية وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد عدد 10 أتوبيسات جديدة بتكلفة 50مليون جنية وبذلك يصل إجمالي أسطول الأتوبيسات الحالى بالشركة قبل نهاية هذا العام إلى 220 اتوبيساً.

وأوضح البيان أن ال10 اتوبيسات الجديدة التى تم التعاقد عليها لتدعيم اسطول الشركة ستساهم في تقديم خدمة متميزة للركاب بالاضافة الى أهميتها الكبيرة في تشجيع الصناعة المصرية الوطنية وخلق فرص عمل جديدة مضيفا أن هذه الأتوبيسات تتضمن خدمات متميزة للراكب مثل (انترنت مجانى – تتبع الرحلات- مداخل شحن –USB مقاعد مصممة بمسافات أكبر بين المقاعد لمزيد من الرفاهية والراحة- شاشات خلف كل مقعد لعرض الأفلام العربية والأجنبية والموسيقى.

وأشار البيان إلى أن الخطة الشاملة التي يتم تنفيذها لتطوير أسطول شركة الاتحاد العربى للنقل البرى سوبرجيت، ورفع الكفاءة الفنية له، ستساهم فى مواكبة خطط الدولة التنموية فى المحافظات المختلفة بالإضافة إلى أن هناك تعاقدات أخرى ستقوم بها الشركة في المستقبل القريب لتدعيم أسطولها للحفاظ على مستوى الخدمة المتميز المقدم لجمهور الركاب.