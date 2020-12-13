الشرقية تلحق بالمرحلة الثانية من الإعفاءات علي مديونية التأمينات

وقع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بروتوكول تعاون بين الهيئة والمحافظة بشأن تسوية مديونيات التأمينات.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه بموجب هذه البروتوكولات تم تبادل ما يقارب من 35 مليون جنيه أصل المديونية بالإضافة إلي المبالغ الاضافية بأصول عقارية.

كما تم إسقاط 21 مليون جنيه مبالغ إضافية من مديونية المحافظة لدي التأمينات.

وأشار الدكتور ممدوح غراب إلى أنه جاء حرص المحافظة لتوقيع هذا البروتوكول للاستفادة من نسبة الإعفاءات التي أعلنتها الهيئة في المرحلة الثانية و التي تصل إلي 70٪ و بموجب هذا البروتوكول تم سداد جميع مديونيات المحافظة لدي هيئة التأمينات.

يذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سبق وأن أعلنت عن إصدار قانون 173 لسنة 2020، والذي تم العمل به اعتبارًا من 17 أغسطس الماضي، نسب الإعفاءات على المبالغ الإضافية، إذ جرى الإعفاء بنسبة 90% من المبالغ الإضافية المستحقة، لمن سدد أصل الاشتراكات في الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر، وكانت هذه المرحلة الأولى، بينما انطلقت المرحلة الثانية يوم 16 أكتوبر، ويتم العمل بها حاليا وتنتهي في 14 ديسمبر، وتكون نسبة الإعفاءات بها 70%.