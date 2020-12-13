السوبرجيت تعلن انضمام 3 أتوبيسات فاخرة إلى أسطولها

أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم، الأحد، أنه في إطار خطة شركة الاتحاد العربي للنقل البري السوبرجيت، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل لتطوير أسطول الشركة من الأتوبيسات، استلمت الشركة 3 أتوبيسات فاخرة من شركة قسطور مصر للصناعة والتجارة (مان) المصرية الوطنية، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 10 أتوبيسات جديدة بتكلفة 50 مليون جنيه، وبذلك يصل إجمالي أسطول الأتوبيسات الحالى بالشركة قبل نهاية هذا العام إلى 220 أتوبيسًا.

وأوضح البيان أن الـ10 أتوبيسات الجديدة التى تم التعاقد عليها لتدعيم أسطول الشركة، ستساهم في تقديم خدمة متميزة للركاب، بالإضافة إلى أهميتها الكبيرة في تشجيع الصناعة المصرية الوطنية وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف أن هذه الأتوبيسات تتضمن خدمات متميزة للراكب مثل "إنترنت مجانى – تتبع الرحلات - مداخل شحن – USB مقاعد مصممة بمسافات أكبر بين المقاعد لمزيد من الرفاهية والراحة - شاشات خلف كل مقعد لعرض الأفلام العربية والأجنبية والموسيقى".

وأشار البيان إلى أن الخطة الشاملة التي يتم تنفيذها لتطوير أسطول شركة الاتحاد العربى للنقل البرى سوبرجيت، ورفع الكفاءة الفنية له، ستساهم فى مواكبة خطط الدولة التنموية فى المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى أن هناك تعاقدات أخرى ستقوم بها الشركة في المستقبل القريب لتدعيم أسطولها للحفاظ على مستوى الخدمة المتميز المقدم لجمهور الركاب.