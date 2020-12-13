أقرأ أيضا ..
شارك في حضور الصلاة أيضًا عدد من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية والمحلية بمحافظة أسيوط، وقيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، ووفد من أساتذة كلية اللاهوت الإنجيلية، والسادة ممثلي رؤساء المذاهب والمجامع الإنجيلية والمجالس السنودسية المختلفة.
كذلك شارك في الجنازة القس ريمون رأفت، رئيس مجمع أسيوط الإنجيلي، والقس رضا عدلي، بمجمع القاهرة الإنجيلي، القس إميل زكي، الراعي الأسبق للكنيسة الإنجيلية بالقللي، والقس باسم عدلي، الراعي الشريك بالكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط، والقس صموئيل عادل، القس المساعد بالكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط.
وأعلن دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون بمحافظة المنيا في وقت سابق اليوم اعتذاره عن استقبال اى زائرين او رحلات خلال الأيام المقبلة، ضمن الاجراءات الوقائية التى يتم اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وذكر بيان صادر اليوم عن دير الأنبا صموئيل المعترف أن احتفالات عيد القديس الأنبا صموئيل المعترف المقررة أيام 15 و16 و17 ديسمبر الجاري ستكون فقط للأباء رهبان الدير فقط.
وأضاف البيان أن القرار تم اتخاذه بسبب جائحة كرونا والخوف على الجميع سواء زوار او رهبان، وأن هذا القرار تم اتخاذه لأول مرة ف تاريخ الدير، وأن الجميع يصلى إلى الله أن حتى يرفع عنا هذا الوباء ببركة وشفاعة القديس الانبا صموئيل المعترف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ومحافظ أسيوط في وداع القس باقي صدقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.