الحلم الإفريقي تختار الاقتصادي مؤنس أمين رئيسا لمنتدى الاستثمار المصري الإفريقي

أعادت مؤسسة الحلم الإفريقي 2063، تشكيل منتدى الاستثمار المصري الإفريقي، برئاسة الاقتصادي مؤنس أحمد، أمين الرئيس التنفيذي لشركة وايز فايننشيالز، في إطار توجهات القيادة السياسية المصرية لدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بصورة أكبر مع الدول الإفريقية.

ويمتلك مؤنس خبرات تقرب من عشرين عاما في مجال البنوك والاستثمار والتخطيط الاستراتيجي وعمليات الاندماج والاستحواذ من خلال عمله في عدة مناصب في صناديق استثمار وبنوك الاستثمار المتخصصة، حيث إنه يشغل حاليًا منصبًا قياديًا لدى شركة وايز لإدارة الاستثمارات والاستشارات المالية والاقتصادية.

وقالت سالي عاطف، رئيس مؤسسة الحلم الإفريقي 2063، إن منتدى الاستثمار المصري الإفريقي هو أحد أدوات المؤسسة لدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المصرية الإفريقية في مختلف المجالات.

وأشارت في تصريحات صحفية، إلى أن المؤسسة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تنظيم العديد من المؤتمرات الاستثمراية الدولية بمشاركة جهات مسئولية من مصر والدول الإفريقية للتشبيك بين المستثمرين والكشف عن فرص الاستثمار المشتركة بين مصر والدول الإفريقية.

وتشكل منتدى الاستثمار المصري الإفريقي بالمؤسسة ونجح في تنظيم العديد من المؤتمرات التي هدفت لدعم الاستثمار بين مصر والدول الإفريقية.

وأعرب مؤنس أمين عن تقديره للمؤسسة و دورها الفعال في الفترة الماضية، مشيرا إلى أننا بحاجة إلى تسريع وتيرة وحجم عملنا الجماعي في إفريقيا.

وأضاف أن أفريقيا لا تزال تتمتع ببعض أسرع الاقتصادات نموا في العالم، ومن المتوقع أن يظل النمو مستقرا في عام 2021، بالاضافة الي ان منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية عام 2014، عظمت مصر من جهودها تجاه القارة الافريقية، من خلال تنشيط التعاون بين مصر والدول الإفريقية في كافة المجالات مما يعكس مدى الاهتمام المصري بالقضايا الإفريقية حرصنا على استعادة دورنا في القارة السمراء.