داليا زيادة: أزمة كورونا أعادت توصيف العلاقة بين الدولة والمواطن

وأضافت داليا زيادة لـ" دوت الخليج"، أن هذا يعتبر طفرة في دول مثل مصر ظل المواطنون فيها لعقود يتعاملون مع الدولة بشكل أبوي، بمعنى أن الدولة بالنسبة للمواطن كانت بمثابة الأب المسئول عن توفير كل شيء، والمواطن متلقٍ ومستهلك فقط، لكن بفضل أزمة كورونا، وما ترتب عليها من أزمات اقتصادية، وجدنا المواطنين أكثر إقبالًا على التطوع للقيام بأنشطة والتبرع لأعمال خيرية من أجل مساعدة المرضى أو توفير الأدوات الطبية اللازمة له، أو توفير الطعام لكبار السن، وغير ذلك.
وتابعت: "أثر ذلك بشكل مباشر على نشاط الجمعيات الأهلية التي تعمل في الأنشطة الخيرية، وزاد من انتشارها وتأثيرها، بما أعاد الثقة مرة أخرى في المجتمع المدني، سواء من جانب الدولة أو من جانب المواطنين، بعد أن كان ينظر دائمًا للمجتمع المدني على أنه فقط مجموعة من المنظمات تقوم بأنشطة سياسية تتحدى هيبة الدولة أحيانًا، أو تتبنى خطابا نخبويا بعيدا عن هموم الشارع. وأصبحت الدولة أيضًا تنظر من جديد للمجتمع المدني على أنه شريك لا غنى عنه في خدمة المواطنين في إطار الخطة الشاملة للدولة".
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