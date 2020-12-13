قوافل الخير .. مؤسسة أبو العينين توزع ألحفة على الأسر الأكثر احتياجا بالجيزة

قامت مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي، بتوزيع ألحفة، على الأسر البسيطة بالجيزة، تزامنا مع دخول فصل الشتاء، وحرص المؤسس على الوقوف بجانب الأهالي لمواجهة شدة البرودة.

وجابت قوافل الخير لمؤسسة أبو العينين محافظة الجيزة، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، انطلاقا من دورها الخدمي الذي تقوم به المؤسسة منذ 40 عاما.

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