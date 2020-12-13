قوافل الخير .. مؤسسة أبو العينين توزع ألحفة على الأسر الأكثر احتياجا بالجيزة

وجابت قوافل الخير لمؤسسة أبو العينين محافظة الجيزة، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، انطلاقا من دورها الخدمي الذي تقوم به المؤسسة منذ 40 عاما.
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