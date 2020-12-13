نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضم مستشفى المطرية التعليمي للعمل كمستشفى عزل لمرضى كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اليوم د. محمد فوزي السودة رئيس الهيئه العامة لمستشفيات والمعاهد التعليمية، عن تشغيل مستشفي المطريه التعليمي بكامل طاقتها السريريه كمستشفى عزل لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لعلاجهم طبقا لبروتوكول العلاج المعتمد بالوزارة وإجراء كافه الاجراءات الجراحيه والتداخليه، مع تخصيص قسم خاص لحجز الحالات المصابه من الأطقم الطبية.

وجاء ذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد وتنفيذا لتوجيهات معالي وزيرة الصحة والسكان بتقديم كافة الخدمات الطبية المتميزة لمصابى فيروس كورونا.

وأضاف أن الهيئة خلال الموجة الأولى للجائحة شاركت بإثنتا عشر مستشفى من مستشفياتها للعمل كمستشفيات عزل كلي بكامل طاقتها ومع بدء الموجة الثانية تشارك حاليا بثلاث مستشفيات للعزل بصورة كلية لإستقبال مصابى فيروس كورونا.

وقال الدكتور وائل الدرندلي مدير عام مستشفى المطرية التعليمي بأن المستشفى تم تطويرها خلال الفترة الماضية برفع كفاءة الأقسام الداخلية وكذلك إحلال وتجديد الأجهزة الطبية كأجهزة الاشعات المقطعية والرنين وأجهزة المعامل وغيرها بأخرى متطورة لضمان دقة وسرعة النتائج، كما تم رفع كفاءة الجهاز الطبى بجميع أفراده من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والتى تتم لنقل وتبادل الخبرات من كوادر المستشفى إلى صغار الأطباء وحديثي التخرج لاستمرار تقديم خدمة طبية متميزة بالمستشفى.

وأفاد بأنه تم تجهيز الأقسام الداخلية بالمستشفى لإستقبال الحالات بطاقة 208 سرير وأقسام الرعاية المركزة بطاقة 43 سرير رعاية مركزة وعدد 15 جهاز تنفس صناعى كما تم تجهيز قسم لعزل أية إصابة بالفرق الطبية بطاقة 26 سرير و8 أسرة رعاية مركزة، وتم توفير كافة المستلزمات الطبية لعلاج المرضى وإجراء كافة التدخلات الجراحية حيث تتميز المستشفى بإجراء الجراحات الدقيقة كالقسطرة القلبية والمناظير وننفرد بأننا أول مستشفى حكومى قام بإجراء قسطرة مخية لمريض مصاب بفيروس كورونا خلال الموجة الأولى.