نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشرقية تلحق بالمرحلة الثانية من الإعفاءات على المبالغ الإضافية لتسوية مديونية التأمينات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بروتوكول تعاون بين الهيئة والمحافظة بشأن تسوية مديونيات التأمينات.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه بموجب هذه البروتوكولات تم تبادل ما يقارب من 35 مليون جنيه أصل المديونية، بالإضافة إلي المبالغ الاضافية بأصول عقارية.

كما تم إسقاط مبلغ 21 مليون جنيه مبالغ إضافية من مديونية المحافظة لدى التامينات.

ومن جانبه أشار الدكتور ممدوح غراب، إلي أنه جاء حرص المحافظة لتوقيع هذا البروتوكول للاستفادة من نسبة الإعفاءات التي أعلنتها الهيئة في المرحلة الثانية والتي تصل إلي 70٪ وبموجب هذا البروتوكول تم سداد جميع مديونيات المحافظة لدي هيئة التأمينات

يذكر أن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي سبق وأن أعلنت عن اصدار قانون 173 لسنة 2020، والذي تم العمل به اعتبارًا من 17 أغسطس الماضي، نسب الإعفاءات على المبالغ الإضافية، إذ جرى الإعفاء بنسبة 90% من المبالغ الإضافية المستحقة، لمن سدد أصل الاشتراكات في الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر، وكانت هذه المرحلة الأولى، بينما انطلقت المرحلة الثانية يوم 16 أكتوبر، ويتم العمل بها حاليا وتنتهي في 14 ديسمبر، وتكون نسبة الإعفاءات بها 70%.