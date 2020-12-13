جولات مستمرة من النائب علاء عصام لرصد وحل مشاكل أهالى البدرشين والمساكن

أجرى النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولة ميدانية لمتابعة ورصد الاحتيجات المجتمعية بالدائرة.
وأكد عضو مجلس النواب، على أن إنارة الشوارع بمنطقة "المساكن" من والتعرف على مشكلاتهم، ضرورة لأى عضو بالبرلمان.
كما أشار إلى أن متطلبات سكان منطقة "المقابر" بالبدرشين، تأتى علي رأس أولوياته، خاصة بعد الإنارة، ثم بعد ذلك سنبحث عن حل لأـزمة القمامة والمياه.
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هذا وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أطلقت لجنة للتطوير والتدريب لإطلاق أولى برامجها التدريبية غدًا الإثنين، وذلك من خلال تفعيل ورش عمل خاصة بالمجالس النيابية تحت عنوان "نواب بتفيد البرلمان"، إنطلاقًا من حرصها علي تهيئة النواب وإعدادهم لفصل تشريعي قوي.
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