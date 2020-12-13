اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مرض "عائشة" ابنة لاعب الزمالك السابق، والمُعار لنادي المقاولون، وتداول صورته وهو يحتضن نجلته المُصابة بمرض السرطان القاتل الذي ينهش جسدها الصغير.
تغيب اللاعب عن مرانه الأخير مع فريق المقاولين، وهو الأمر الذي استدعى إلى وقف اللاعب، حتى وصفه محمد عادل، المشرف العام على الكرة بفريق المقاولون العرب بـ "غير المُلتزم"، قائلا: أيمن حفنى لاعب غير ملتزم .. كفاية عليه كدا أرسلنا له أكثر من جواب للعودة ولا يرد على اتصالاتنا ومفيش فايدة منه وأعلم أن اللاعب الغير ملتزم سيبب أزمات باستمرار في أوضة اللبس وغيرها".
مرض ابنة أيمن حفني
لم تكن هذه المرة الأولى التي يتغيّب فيها اللاعب أيمن حفني بسبب مرض ابنته، إذ على مدار ثلاث سنوات اعتاد اللاعب عن مغادرة مران فريقه ليكون بجوارها مرة بعد تعرضها لحروق خطيرة ومرة أخرى بسبب إصابتها بمرض السرطان.
في 15 مارس 2017، أعلن الزمالك عن حصول أيمن حفنى على إذن بالغياب عن المران بسبب مرض ابنته، قبل سفر فريقه إلى نيجيريا، ببطولة دورى أبطال إفريقيا.
في 29 مارس 2018، تعرضت عائشة ابنة أيمن حفني لحروق خطيرة في ساقها وقدمها، وأعرب اللاعب عن حزنه الشديد لما تعرضت له ابنته ونشر صورة للحرق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق قائلا "الحمد لله علي كل حال ربنا يشفيكي يا عائشة".
اقرأ أيضا: المران الأخير .. مرض ابنة أيمن حفني توقفه عن اللعب وتشعل أدعية جماهير الأهلي والزمالك
في 2019 تداولت أنباء بمرض ابنة أيمن حفني بمرض السرطان، وسُرعان ما تم تأكيدها وبدأن نجلته في تلقي العلاج.
ديسمبر 2020 .. قرر أيمن حفني خلال الأيام الماضية، التوقف عن اللعب وعدم حضور أي مران حتى مرانه الأخير مع المقاولون الذي قرر وقف اللاعب، حتى تداولت صورة اللاعب مع ابنته المُصابة بالسرطان، طالبين لها الدعاء. لتعتصر قلوب المصريين عليها وطالب جماهير الأهلي والزمالك الدعاء للطفلة الصغيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حروق وسرطان .. ابنة أيمن حفني "موعودة" بالمرض والإصابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.