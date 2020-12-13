حروق وسرطان .. ابنة أيمن حفني "موعودة" بالمرض والإصابات

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مرض "عائشة" ابنة لاعب الزمالك السابق، والمُعار لنادي المقاولون، وتداول صورته وهو يحتضن نجلته المُصابة بمرض السرطان القاتل الذي ينهش جسدها الصغير.

تغيب اللاعب عن مرانه الأخير مع فريق المقاولين، وهو الأمر الذي استدعى إلى وقف اللاعب، حتى وصفه محمد عادل، المشرف العام على الكرة بفريق المقاولون العرب بـ "غير المُلتزم"، قائلا: أيمن حفنى لاعب غير ملتزم .. كفاية عليه كدا أرسلنا له أكثر من جواب للعودة ولا يرد على اتصالاتنا ومفيش فايدة منه وأعلم أن اللاعب الغير ملتزم سيبب أزمات باستمرار في أوضة اللبس وغيرها".

مرض ابنة أيمن حفني



لم تكن هذه المرة الأولى التي يتغيّب فيها اللاعب أيمن حفني بسبب مرض ابنته، إذ على مدار ثلاث سنوات اعتاد اللاعب عن مغادرة مران فريقه ليكون بجوارها مرة بعد تعرضها لحروق خطيرة ومرة أخرى بسبب إصابتها بمرض السرطان. لم تكن هذه المرة الأولى التي يتغيّب فيها اللاعب أيمن حفني بسبب مرض ابنته، إذ على مدار ثلاث سنوات اعتاد اللاعب عن مغادرة مران فريقه ليكون بجوارها مرة بعد تعرضها لحروق خطيرة ومرة أخرى بسبب إصابتها بمرض السرطان. في 15 مارس 2017، أعلن الزمالك عن حصول أيمن حفنى على إذن بالغياب عن المران بسبب مرض ابنته، قبل سفر فريقه إلى نيجيريا، ببطولة دورى أبطال إفريقيا. في 29 مارس 2018، تعرضت عائشة ابنة أيمن حفني لحروق خطيرة في ساقها وقدمها، وأعرب اللاعب عن حزنه الشديد لما تعرضت له ابنته ونشر صورة للحرق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق قائلا "الحمد لله علي كل حال ربنا يشفيكي يا عائشة". اقرأ أيضا: المران الأخير .. مرض ابنة أيمن حفني توقفه عن اللعب وتشعل أدعية جماهير الأهلي والزمالك