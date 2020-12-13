تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي بعدد من الوزراء لإنشاء معامل فحص بالموانئ

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه الإطار القانوني والتشريعي الحالي المنظم للمعامل المركزية لعمل الموانئ. واجتمع الرئيس السيسي مع وزراء المالية والصجة والنقل والزراعة والتجارة وعدد من المسئولين. وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة إنشاء معامل معامل فحص مركزية.

وأضاف أن الرئيس وجه بضرورة البدء الفوري في الخطوات التنفيذية لإنشاء المعامل المركزي بالموانئ.

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