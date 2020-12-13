غدا.. أمريكا تبدأ تطعيم المواطنين بلقاح كورونا.. وأستاذ جراثيم: سيضبط الجائحة

قال الدكتور زاهي الحلو، أستاذ الأمراض الجرثومية والمعدية من بيروت، إن لقاح كورونا التي تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية تطعيم المواطنين به غدًا الإثنين، وسيساعد على ضبط الجائحة.
وأكد خلال مداخلة عبر فضائية إكسترا نيوز، اليوم الأحد، أنه ابتداءًا من الغد تبدأ الولايات المتحدة التطعيم، معتبرًا إياها خطوة جيدة.
وأشار إلى أن كل الدول تترقب نتائج تطعيمات لقاح كورونا في الولايات المتحدة خاصة الدول الأوروبية، لافتًا أن المواطن يتتلقى جرعتين من اللقاح.
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ولفت إلى أن الأفضلية تكون للأطقم الطبية في خطوط الدفاع الأولى، بالإضافة إلى المواطنين كبار السن، ومن لديهم أمراض مزمنة.
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