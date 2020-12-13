فيديو..رسالة هامة من أشرف رشاد بـ ندوة تحيا مصر لرئيس مجلس الشيوخ وقيادات مستقبل وطن بالمحافظات

وجه النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، أشرف رشاد رسالة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس مجلس الشيوخ، بمناسبة نجاح إدارته للعملية الانتخابية للحزب على مستوى مجلس النواب ومجلس الشيوخ وحصل الحزب على عدد كبير من المقاعد، وأيضا حصوله على ثقة النواب في رئاسة مجلس الشيوخ.

جاء ذلك في حديثه بندوة موقع تحيا مصر، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، مؤكدًا تهنئته ومباركته للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق على رئاسة لمجلس الشيوخ وثقة الأعضاء متمنيا له التوفيق، وبذل الجهد الكبير لإدارة المجلس، مؤكدًا علي أن الأمر في حاجة لجهد كبير والمستشار عبد الوهاب سيكون على قدر هذا الجهد خاصة أن وجوده على رأس مجلس الشيوخ إضافة كبيرة لحزب مستقبل وطن، مشيرًا إلي أنه يتقدم له بالتهنئة أيضا على حصول مستقبل وطن على عدد كبير من المقاعد في الانتخابات الأخيرة.

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