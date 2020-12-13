تحيا مصر ينشر تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي ونظيره الموريتاني للتنسيق العسكري الأمني ومناقشة أزمة ليبيا

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مكالمة هاتفية من ظيره الموريتاني، محمد ولد الغزواني، بشأن التوصل لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل وانتشار فيروس كورونا عبر تبادل التجارب بين البلدين.
وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن المكالمة شهدت مناقشة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة على الصعيد العسكري والأمني، وزيادة التعاون الاقتصادي، وزيارة استثمارات بينية بين البلدين.
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كما تبادل الرئيسان تبادل الرؤى بشأن الأزمة الليبية، وأن استمرار الأزمة الليبية ينعكس على الأمن القومي على البلدين، وكشف السفير بسام راضي نقل رغبة الرئيس عبدالفتاح السيسي حرصه الكامل على إنهاء تلك الأزمة لعودة الأمن والاستقرار لهذا البلد.
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