تحيا مصر يلتقي بسمة وهبة..ندوة مرتقبة مع أحد ألمع الوجوه الإعلامية في الوطن العربي..نقاشات جريئة حول برامجها التي تفجر الجدل .. ورؤيتها للمشهد الإعلامي وخططها للعودة بعد التعافي من المرض

يستضيف موقع تحيا مصر في ندوة حوارية موسعة الخميس المقبل، واحدة من ألمع الوجوه الإعلامية في مصر والوطن العربي، بسمة وهبة، صاحبة التجارب البرامجية الرائدة طوال السنوات الماضية على الشاشات المصرية والعربية.

وحازت وهبة مفاتيح النجاح الإعلامي الواسع، بسبب ماتملكه من مقومات شخصية ومهارات إعلامية فريدة، جعلت منها أحد صناع ومقدمي المحتوى الإعلامي الذي عرفه المصريون ويترقبونه بشغف في كل مرة، حيث تملك بوصلة تمكنها من معرفة نبض الشارع، والتعاطي مع قضاياه بشكل جذاب ومعالجة راقية وتناول احترافي.

فريق تحرير تحيا مصر برئاسة الكاتب الصحفي عمرو الديب، ينوي ان يتطرق لأبرز مايشغل الساحة الإعلامية والسياسية مع الإعلامية المتألقة بسمة وهبة، ومعايشتها لمجموعة من الفترات الهامة من عمر البلاد، والمراحل التاريخية الفاصلة في عمر الإعلام المصري والعربي.

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ويحاور فريق تحرير تحيا مصر، بسمة وهبة في كل مايثار حول ظهورها على الشاشة، والذي يقترن بتفجير الجدل والصخب والسجال بين المصريين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي مختلف الوسائط، بسبب موضوعاتها الجريئة، وضيوفها وقاضاياهم الشائكة.

كما أنه من المنتظر التعرف على سر "الإرادة الحديدية"، التي تتمتع بها بسمة وهبة، وتمكنها من معاودة التألق بعد مجموعة من الصعوبات الهائلة، لاسيما مرضها بالسرطان، وانتصارها عليه، وعودتها أقوى في كل مرة تذهب بها في رحلة علاجية شاقة.

ويسعى فريق تحرير تحيا مصر، لاستيضاح رأي وهبة في المرحلة الحالية من عمر البلاد، وانتصار الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرأة والشباب والإعلام، بالإضافة للتعرف على أجندتها للفترة المقبلة، وخطتها للتربع مجددا على عرش البرامج التليفزيونية شديدة النجاح والإبهار.

وكانت الإعلامية بسمة وهبة قد برعت في تقديم البرنامج الأيقوني "شيخ الحارة" لعدة مواسم حققت نجاح هائل، بالإضاقة لبرنامج كل يوم، وهنا القاهرة، لتحافظ على طلتها المميزة وأسلوبها الرشيق طوال تلك السنوات من العمل الدؤوب.