صور.. بنك القاهرة يوفر 21 مليون جنيه منح دراسية للجامعات الأهلية

وقع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع بنك القاهرة، لتقديم منح دراسية للطلاب المتميزين بالجامعات الأهلية الجديدة وهي الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، الجلالة، والمنصورة الأهلية الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء معملًا لتكنولوجيا المعلومات على أحدث النظم الأكثر تطوراً لدعم الطلاب بتلك الجامعات، وذلك بمقر الوزارة.

وأشاد الوزير بتوقيع بروتوكول تعاون مع البنك الذى ينص على توفير مبلغ 21 مليون و 400 ألف جنيه على مدار ثلاث سنوات لصالح جامعات الملك سلمان الدولية، والجلالة، والعلمين الدولية، والمنصورة الأهلية الجديدة، من خلال تقديم منح دراسية ومعامل كمبيوتر لهذه الجامعات، مؤكدًا على الدور الفعال للجهاز المصرفي في الاستثمار في التعليم من خلال المشاركة المجتمعية للبنك كأحد الجهات المصرفية الوطنية تحت مظلة البنك المركزي المصري.

وأشار عبد الغفار إلى دعم البنك للمشروعات القومية الضخمة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للنهوض بمنظومة التعليم العالى فى مصر خلال الفترة القادمة، موضحًا أن دعم البنك لا يقتصر فقط على الدعم المادي بل يمتد ليشمل تقديم منح للطلاب المتفوقين، مؤكدًا أهمية هذه المنح في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

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