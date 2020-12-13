نقل النواب توافق علي قرض مشروع خطى قطار مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله وكيل اللجنة، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المفترض) وجى بى مورجان يوروب لميتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جى بى مورجان تشيس أن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسى المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ قدرة 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ 13/8/2020.

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وتأتي الاتفاقية بهدف المساعدة في تمويل عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بمشروع خطى قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة مدينة السادس من أكتوبر. وتأتي الاتفاقية بهدف المساعدة في تمويل عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بمشروع خطى قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة مدينة السادس من أكتوبر. و تأتي الموافقة، بعدما وافت وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق اللجنة، بدراسة الجدوى الخاصة بمشروعي قطار العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر للجنة، حيث أكد النائب رزق راغب ضيف الله إن اعضاء مجلس النواب يثمنون المشروع بل ويطالبون بتنفيذه باسرع ما يمكن ولكن لابد من ان يتولد لدي الاعضاء الاطمئنان الكافي بكيفية سداد القرض دون تحمل الدولة اي اعباء وكذلك مع مراعاة عدم تحمل المواطن المصري اي اعباء مالية.