جامعة الدول العربية: انتخابات نواب 2020 اتسمت بالنزاهة.. ولم نرصد أي سلبيات

قال السفير أحمد القطاني، رئيس بعثة جامعة الدول العربية، المشرفة والمراقبة على انتخابات مجلس النواب المصري 2020، إن انتخابات مجلس النواب اتسمت بالشفافية والمصداقية.

ونقل عوض الغنام، مراسل قناة اكسترا نيوز، أن الملاحظة الأاهم هو الدعن اللوجستي الذي قدم من قبل مؤسسات الدولة ومراقبة العملية الانتخابية وأعمال الفرز.

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وأكد الغنام أن البعثة قدمت تقريرًا وسترسل منه نسخة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن تقرير البعثة نص بأنه لا يوجد أي شئ سلبي تم رصده.